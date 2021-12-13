الزراعة تُقدِّر إنتاج غزة من الحمضيات بـ35 ألف طن

غزة- الرأي

قدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، إنتاج قطاع غزة من الحمضيات في الموسم الحالي 2021-2022، بــ35 ألف طن، مشيرة إلى أن صنف الليمون يتصدر قائمة الإنتاج، وتليه الكلمنتينا (المخال).

وتبدأ فترة انتاج الحمضيات من شهر أكتوبر حتى مايو وتكون ذروة الإنتاج في نوفمبر وديسمبر.

وأوضحت الزراعة في بيان لها إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات في قطاع غزة هي (18354) دونما، المثمر منها (13666) دونماً، وغير المثمر (4688) دونماً.

وأشارت إلى أن الإنتاج المتوقع يغطي نحو (90%) من الاحتياج، إذ إن نصيب الفرد من الحمضيات (20) كيلوجراما في العام الواحد.

ولفت إلى أن مساحات الحمضيات في قطاع غزة تتركز على النحو التالي:

شمال غزة (6074) دونم‘غزة (6023) دونم، الوسطى (2550) دونم، خان يونس (2307) دونم، رفح (1400 ) دونم.

وتمنع وزارة الزراعة استيراد الحمضيات حتى نفاذ الإنتاج المحلي، دعماً للمزارع الفلسطيني ومنتجه الوطني.