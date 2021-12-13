الشرطة تعقد ورشة تدريبية للعاملين بنظارات محافظتي غزة والشمال

غزة- الرأي

عقدت وحدة الشؤون القانونية - قسم حقوق الانسان في الشرطة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة تدريبية بعنوان "حقوق النزلاء ومعايير استخدام القوة " للعاملين في أقسام النظارات في مراكز الشرطة بمحافظتي غزة والشمال.

وحضر ورشة العمل التدريبية 25 ضابطاً من العاملين في أقسام النظارات، بمشاركة أ. رأفت صالحة رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، وأ. أنس البرقوني منسق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وتناولت الورشة عدد من المحاور القانونية والحقوقية المتعلقة بحقوق النزلاء ومعاملتهم داخل أقسام النظارات في مراكز الشرطة خلال مدة توقيفهم، وسبل تقديم الخدمات الخاصة بهم من خدمات ورعاية صحية وغيرها .

كما تضمنت الورشة نقاشات عملية بين ضباط أقسام النظارات في كيفية التعامل مع النزلاء وفقاً لأوضاعهم النفسية والصحية والاجتماعية, بما يكفل حقوقهم الإنسانية التي نص عليها القانون.

جدير بالذكر أن وحدة الشئون القانونية بالشرطة تنظم العديد من ورش العمل والدورات القانونية لمنتسبيها في الدوائر والأقسام الشرطية المتخصصة, بهدف الارتقاء بأداء وكفاءة العاملين لاسيما الإطار القانوني والحقوقي خلال التعامل مع قضايا المواطنين والمراجعين بما يضمن حقوقهم .