المواصلات تصدر لوحات تمييز للمركبات بمواصفات عالية

غزة- الرأي

قال خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام ، إن وزارته أصدرت لوحات تمييز للمركبات جديدة ذات مواصفات عالية ولمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.



وأضاف الزيان أنه بعد راسة اللوحات القديمة التي كان بها العديد من الإشكاليات وهي سرعة تلفها وعدم ثبات الطلاء عليها وضعف نوع المعدن بها كان لابد من تطوير هذه اللوحات.



وأوضح أن هذه اللوحات تأتي من باب تعزيز وضبط الجانب المروري والانفلات المروري، حيث أنه هذه اللوحات ذات متانة عالية ويوجد بها علامات مائية مما يحقق مزيد من الأمان ولا يمكن تزويرها.



ولفت الزيان إلى أن هذه اللوحات تحمل رقم تسلسلي يكون ضمن بيانات رخصة المركبة بحيث يصعب نقل هذه اللوحة إلى سيارة أخرى مما يحقق أعلى درجات الأمن الأمان.

