وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشيهد جميل كيال في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج ووزارة الصحة يعززان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية عمل رفح تنفذ زيارات تفتيشية للعديد من المنشآت وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تصدر لوحات تمييز للمركبات بمواصفات عالية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على مشاتل الخضار وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تعقد ورشة تدريبية للعاملين بنظارات محافظتي غزة والشمال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تجُري جولات تفقدية لمراقبة انتشار سوسة النخيل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُقدِّر إنتاج غزة من الحمضيات بـ35 ألف طن وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تنتهي من إعداد ونشر الخطة التشغيلية لعام2022 وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح مكتبة عامة في مدينة حمد بخان يونس
أخبار » الأخبار الحكومية

المواصلات تصدر لوحات تمييز للمركبات بمواصفات عالية

13 كانون أول / ديسمبر 2021 12:39

المواصلات تصدر لوحات تمييز للمركبات بمواصفات عالية
المواصلات تصدر لوحات تمييز للمركبات بمواصفات عالية

غزة- الرأي

قال  خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام ، إن وزارته أصدرت لوحات تمييز للمركبات جديدة ذات مواصفات عالية ولمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.


وأضاف الزيان أنه بعد راسة اللوحات القديمة التي كان بها العديد من الإشكاليات وهي سرعة تلفها وعدم ثبات الطلاء عليها وضعف نوع المعدن بها كان لابد من تطوير هذه اللوحات.


وأوضح أن هذه اللوحات تأتي من باب تعزيز وضبط الجانب المروري والانفلات المروري، حيث أنه هذه اللوحات ذات متانة عالية ويوجد بها علامات مائية مما يحقق مزيد من الأمان ولا يمكن تزويرها.


ولفت الزيان إلى أن هذه اللوحات تحمل رقم تسلسلي يكون ضمن بيانات رخصة المركبة بحيث يصعب نقل هذه اللوحة إلى سيارة أخرى مما يحقق أعلى درجات الأمن الأمان.
 

المواصلات تصدر لوحات تمييز للمركبات بمواصفات عالية 267203965_4445841935538898_4153291870420167966_n 267394831_4445841932205565_5936250040267529941_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟