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الأوقاف والنيابة العامة يبحثان سبل التعاون المشترك

13 كانون أول / ديسمبر 2021 12:53

الأوقاف والنيابة العامة يبحثان سبل التعاون المشترك
الأوقاف والنيابة العامة يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، سبل التعاون المشترك مع النائب العام المستشار د. محمد النحال، وذلك خلال زيارة لمقر النيابة وتهنئته بالمنصب الجديد.

وأكد الأغا خلال اللقاء على متانة العلاقة بين الأوقاف والنيابة في العديد من الملفات ذات الشأن المشترك, منوهاً بأن وزارته تسعى دوماً لتعزيز الشراكة, مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق مصالح الناس.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن النيابة تُعد أحد أبرز الجهات الشريكة التي تتعاون مع الأوقاف في الملفات التي تهم المواطنين, خاصة التي بحاجة لجهود قانونية وتوجيه وقرارات لحفظ الحق العام للمواطنين, مؤكداً على أهمية دور النيابة العامة ورسالة العدل السامية التي تسعى لتحقيقها.

بدوره أوضح النحال، خلال اللقاء حرصه على تثبيت علاقة الشراكة مع المؤسسات كافة وعلى رأسها وزارة الأوقاف مشيراً إلى أن النيابة تسير بخطىً واثقة، وسياسات واضحة؛ لتحقق أهدافها السامية، في خدمة المواطن الفلسطيني وتعزيز ثقته بنفسه وبمنظومة القضاء ومؤسسات الدولة.

وأشار النحال أن الأوقاف يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في العديد من المجالات من خلال صناعة الثقافة الإيجابية داخل المجتمع وتعزيز العلاقة الطيبة مع الجميع, منوهاً إلى أن النيابة ستعمل جاهدة لتنفيذ المشاريع والبرامج المختلفة مع الأوقاف والتي من شأنها خدمة المجتمع.

يذكر أن اللقاء شارك فيه مدير عام الحج والعمرة أ. عادل صوالحة ومدير عام العلاقات العامة والإعلام أ. أنور أبو شاويش ومدير الشؤون القانونية بالوزارة أ. رمزي الشافعي,

 

الأوقاف والنيابة العامة يبحثان سبل التعاون المشترك 2222
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