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بقيمة "10" آلاف دولار

المباحث العامة بالوسطى تُنجز شكاوى سرقة دراجات نارية

13 كانون أول / ديسمبر 2021 12:54

المباحث العامة بالوسطى تُنجز شكاوى سرقة دراجات نارية
المباحث العامة بالوسطى تُنجز شكاوى سرقة دراجات نارية

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة – دائرة مباحث المرور بالمحافظة الوسطى "12" شكوى سرقة دراجات نارية, و"إطارات" تقدر قيمتها بــ"10" آلاف دولار أمريكي .

و ذكرت مباحث المرور أنها تابعت كاميرات المراقبة ومعاينة أماكن السرقات في مناطق مختلفة من المحافظة, اشتبهت خلالها بالمدعو "إ.س" من سكان المحافظة .

وأوضحت مباحث المرور أنها أحضرت المشتبه به, وباستجوابه حسب الأصول القانونية اعترف بقيامة بسرقة "7" دراجات نارية, بالإضافة إلى "6" إطارات لدراجات نارية تقدر قيمتها الإجمالية بــ"10" آلاف دولار أمريكي, مشيراً إلى أنه قام ببيعها والتصرف في ثمنها .

وأشارت المباحث إلى أنه تم إحالة ملف القضايا إلى مكتب تحقيق شرطة المعسكرات الوسطى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .

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