الأوقاف تهنئ الشيخ صلاح بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال

غزة- الرأي

هنأ وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا رئيس الحركة الإسلامية في أراضي الـ 48 الشيخ رائد صلاح بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني بعد اعتقال تعسفي استمر لقرابة (28) شهراً.



وقال الأغا :" إن اعتقال الشيخ صلاح يؤكد على فشل الاحتلال الإسرائيلي في تمرير مخططاته بحق المسجد الأقصى المبارك", منوهاً بأن الإفراج عنه بمثابة انتصار لإرادة المرابطين والمدافعين عن القدس والمسجد الأقصى.



وأشار إلى أن سياسة الاحتلال في تغييب رموز شعبنا الفلسطيني في غياهب السجون لن تكسر إرادتهم الجبارة في الدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساته, داعياً أن يبقى الشيخ رائد صوتاً قوياً مدافعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.