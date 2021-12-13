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بلدية دير البلح توزع مستلزمات شتوية لصنّاع الجمال

13 كانون أول / ديسمبر 2021 01:17

بلدية دير البلح توزع زياً ومسلتزمات شتوية لصناع الجمال
بلدية دير البلح توزع زياً ومسلتزمات شتوية لصناع الجمال

الوسطى- الرأي

أعرب رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو عن تقديره لجهود صناع الجمال وحرصهم على الاستمرار في تقديم الخدمات للبلدية في كافة الظروف وتحت أي طارئ، مثمناً تواجدهم في الميدان وعلى رأس عملهم على مدار الوقت بما يعزز جودة الخدمات ويضمن إيصالها للمواطنين بالشكل المطلوب.


جاء ذلك، خلال اللقاء اللي عقده رئيس البلدية دياب الجرو مع موظفي صناع الجمال بالبلدية بأقسام المياه والصرف الصحي والنظافة والصيانة لتوزيع زي واحتياجات العمل لاستخدامها خلال موسم الشتاء.


وقال: نقدر وجودكم وأهميته في الميدان، والدور الذي تقومون به، ونأمل ان نكون عند حسن ظنكم ونلبي متطلباتكم وحاجتكم، مشيراً إلى حرص الإدارة على خدمتهم والاستماع لمطالبهم عرفاناً منها بأهميتهم والشعور بالمسؤولية اتجاههم.


واستعرض بعض الجهود التي بذلت لكي تستفيد منها هذه الفئة من الموظفين بما يلبي حاجاتهم، متمنياً تحسن الظروف الحالية والاستجابة لطلبات الموظفين جميعها.

بلدية دير البلح توزع زياً ومسلتزمات شتوية لصناع الجمال 266968980_3110899115855629_5606190474762186230_n 267497425_3110899085855632_3160932277782722444_n 266123583_3110899055855635_7819123477025627835_n
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