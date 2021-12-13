بلدية دير البلح توزع مستلزمات شتوية لصنّاع الجمال

الوسطى- الرأي

أعرب رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو عن تقديره لجهود صناع الجمال وحرصهم على الاستمرار في تقديم الخدمات للبلدية في كافة الظروف وتحت أي طارئ، مثمناً تواجدهم في الميدان وعلى رأس عملهم على مدار الوقت بما يعزز جودة الخدمات ويضمن إيصالها للمواطنين بالشكل المطلوب.



جاء ذلك، خلال اللقاء اللي عقده رئيس البلدية دياب الجرو مع موظفي صناع الجمال بالبلدية بأقسام المياه والصرف الصحي والنظافة والصيانة لتوزيع زي واحتياجات العمل لاستخدامها خلال موسم الشتاء.



وقال: نقدر وجودكم وأهميته في الميدان، والدور الذي تقومون به، ونأمل ان نكون عند حسن ظنكم ونلبي متطلباتكم وحاجتكم، مشيراً إلى حرص الإدارة على خدمتهم والاستماع لمطالبهم عرفاناً منها بأهميتهم والشعور بالمسؤولية اتجاههم.



واستعرض بعض الجهود التي بذلت لكي تستفيد منها هذه الفئة من الموظفين بما يلبي حاجاتهم، متمنياً تحسن الظروف الحالية والاستجابة لطلبات الموظفين جميعها.