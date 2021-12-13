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التعليم : فوز 3 معلمين في مسابقة التعلم العاطفي الاجتماعي

13 كانون أول / ديسمبر 2021 01:22

التعليم : فوز 3 معلمين في مسابقة التعلم العاطفي الاجتماعي
التعليم : فوز 3 معلمين في مسابقة التعلم العاطفي الاجتماعي

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي فوز 3 معلمين من المدارس الحكومية بقطاع غزة بمسابقة التعلم العاطفي الاجتماعي والتي أجرتها الوزارة بالتعاون مع مركز إبداع المعلم على مستوى المحافظات الشمالية والجنوبية.


والمعلمون الفائزون هم: نهى الملاحي من مدرسة البراق الأساسية أ، ومي الوحيدي من مدرسة الفارابي الأساسية أ بمديرية غرب غزة، وعبد الرحيم عيسى من مدرسة عموريا الأساسية بمديرية الوسطى.


وَتَقَدَّمَ للمسابقة 22 معلماً من معلمي المرحلة الأساسية الذين شاركوا في التدريب بمشروع التعلم العاطفي الاجتماعي الذي عُقد في وقت سابق. 


وهدفت المسابقة لاختيار أفضل المعلمين الذين يُطبقون نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي في التدريس والتي تُركز على العمليات التي من خلالها يكتسب الطلبة المعرفة والمواقف والمهارات اللازمة لفهم وإدارة العواطف، وتحديد وتحقيق الأهداف الإيجابية، وإظهار التعاطف مع الآخرين، وإنشاء العلاقات الإيجابية والحفاظ عليها، وهذه الأمور من شأنها أن تؤدي لحدوث عملية تعليم  نشط وفعال وممتع.

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