الأوقاف تكرم المكفوفين الفائزين في المسابقة القرآنية

غزة- الرأي

كرمت الادارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الفائزين في المسابقة القرآنية الخاصة بحفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم واستهدفت 25 طالب وطالبة من المكفوفين بجمعية النور والأمل.



وشارك في لقاء التكريم كل من مدير ديوان الحفاظ أ. زياد أحمد ومدير جمعية النور والأمل أ. محمد القريناوي ولفيف من المشاركين بالمسابقة.



بدوره ثمن أحمد دور جمعية النور واهتمامها في المجال القرآني على مدار السنوات, مشيراً إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء ومكون أساس من مكونات المجتمع ويتمتعون ببصيرة من الله فقدها الكثير, مبديًا استعداد الأوقاف للتعاون في العديد من المجالات مع الجمعية مساندة منها ودعم لهذه الشريحة.



من جهته عبر مدير الجمعية عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف شاكراً لهم جهودهم المبذولة في خدمة كتاب الله.