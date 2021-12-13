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وكيل الزراعة يتفقد معبري رفح البري والتجاري ومعبر كرم أبو سالم

13 كانون أول / ديسمبر 2021 01:34

وكيل الزراعة يتفقد معبري رفح البري والتجاري ومعبر كرم أبو سالم
وكيل الزراعة يتفقد معبري رفح البري والتجاري ومعبر كرم أبو سالم

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري، معبري رفح البري والتجاري، وكذلك معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.
وتأتي الجولة التفقدية لليازوري مع وفد من وزارته، للاطلاع على سير العمل، ولا سيما عمليات إدخال ومتابعة المنتجات والمستلزمات الزراعية الواردة والصادرة.
و كان في الاستقبال العقيد ناجي صيام مدير المعبر البري والعقيد بسام غبن مدير كرم أبو سالم ومدراء الزراعة على المعابر.
وثمن اليازوري، جهود كافة العاملين على المعابر من أجهزة وزارة الداخلية والوزارات الأخرى المختصة، مؤكداً أن الذي يؤمن غذاء شعبه لا يقل  دوره عن الذي يوفر الأمن لبلده.
 وقال " إن هؤلاء بين أيديهم أمانة كبيرة قائمة على مستقبل أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة"، مشدداً على ضرورة توفير البيئة المناسبة لعملهم على المعابر.
وأشار اليازوري إلى دور الإدارات العامة للتسويق والمعابر، عاداً أنها الأكثر تأثيراً في القطاع الزراعي و تعكس الوجه الحضاري لفلسطين.

267165391_4667659939980056_1848489517536710517_n وكيل الزراعة يتفقد معبري رفح البري والتجاري ومعبر كرم أبو سالم
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