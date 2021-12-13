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لتهنئته بالمنصب الجديد..

النائب العام يعزز تعاونه مع مجلس نقابة المحامين لخدمة العدالة

13 كانون أول / ديسمبر 2021 01:46

النائب العام يعزز تعاونه مع مجلس نقابة المحامين لخدمة العدالة
النائب العام يعزز تعاونه مع مجلس نقابة المحامين لخدمة العدالة

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار د. محمد النحال،  في مكتبه  وبحضور رئيس ديوانه المستشار محمد مراد، أعضاء مجلس نقابة المحامين برئاسة نائب نقيب المحامين المستشار عبد العزيز الغلايني ؛ مهنئين سيادته بتوليه المنصب الجديد نائباً عاماً في غزة


وأكد المستشار النحال، علي تعزيز التفاهم والتواصل المباشر مع المؤسسات النقابية والحقوقية والاهلية؛ بهدف تحسين جودة الخدمات العدلية للمواطن الفلسطيني،  وتعزز ثقته بنفسه وانتمائه لوطنه، ووشددعلى أن النيابة العامة هي مظلة العدالة، وستبقى الدرع الحامي للحقوق والحريات، وأنها تتشارك مع المؤسسات الحقوقية والأهلية والمجتمعية؛ لإرساء دعائم العدالة.


من جهته ثمن المستشار الغلايني دور النيابة العامة في تمثيل المجتمع وحماية القانون، وتحقيق المساواة وحفظها للحقوق ورد المظالم ونصرة الضعفاء.

النائب العام يعزز تعاونه مع مجلس نقابة المحامين لخدمة العدالة 266717165_5308798345814602_2528802671782322082_n
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