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أبو الريش يتفقد سير العمل بمركز "صبحة الحرازين"

13 كانون أول / ديسمبر 2021 02:01

أبو الريش يتفقد سير العمل بمركز "صبحة الحرازين"
أبو الريش يتفقد سير العمل بمركز

غزة- الرأي

أشاد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش بجهود الطواقم الصحية في مركز صحي صبحة الحرازين.

جاء ذلك خلال جولة للمركز صباح اليوم الاثنين، الى جانب وكيل الوزارة المساعد م. اسامة قاسم ،مدير عام الرعاية الاولية د.ماهر شامية ، ومدير عام تنمية القوى البشرية د. محمد زقوت ، ومدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمادين ، ومدير عام الشئون الادارية ا. محمود حماد ، حيث كان في استقبالهم د.سارة الديب وطاقم المركز الاداري والطبي .

واطلع د. أبو الريش على جملة الخدمات التي يقدمها المركز للمراجعين في مختلف تخصصات الرعاية الصحية الأولية .

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زيارات ميدانية لمختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية للوقوف على حيثيات تقديم الرعاية الصحية وسبل تعزيزها ومتابعة مختلف تقارير العمل الميدانية .

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