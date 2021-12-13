الصحة: الرعاية الأولية تقدم خدماتها لـ (176) ألف مريض خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أكد تقرير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، أن المراكز والعيادات الطبية المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة تقدم كل ما بوسعها من الخدمات الصحية لرعاية المواطنين، حيث بلغ عدد المنتفعين من الخدمات العلاجية ما يزيد عن (176) ألف زيارة خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته وحدة نظم المعلومات الصحية بالوزارة.

وأشار التقرير إلى أن اجمالي الزيارات للخدمات التخصصية بلغت نحو (47) ألف زيارة، وأوضح تقرير الرعاية الأولية أن خدماتها تشمل العيادات التخصصية، وتشمل عيادات الامومة، وعيادات صحة الفم والأسنان، وخدمات العلاج الطبيعي، فيما بلغت زيارات الأمراض المزمنة نحو (11) ألف زيارة، ولافتا أن اجمالي عدد المترددين على الخدمات التشخيصية بلغ نحو (27) ألف متردد موزعة على المختبرات واقسام الاشعة.

وبين التقرير انه تم تطعيم (14178) طفلا من المواليد الجدد، إضافة الى متابعة حالات تأخر النمو وتقوس القدمين ونقص الوزن المحولة من المناطق.

وتشمل خدمات مراكز الرعاية الأولية بوزارة الصحة خدمات الامراض المزمنة، ورعاية الامومة، وصحة الفم والاسنان، وصحة الطفل، وصحة وتنمية المرأة، والتغذية، ودائرة الطب الوقائي التي تشمل قسم الوبائيات، وقسم مراقبة الأغذية، وقسم التطعيمات، إضافة الى دائرة صحة البيئة، ومختبرات الرعاية الأولية، والصحة المدرسية، والتثقيف وتعزيز الصحة، والتخصصات الفنية، والتمريض، والصيدلة، والمؤسسة الطبية للوقاية من حوادث الطرق، والمواليد والوفيات.