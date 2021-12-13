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وزارة الأسرى تهنئ الشيخ صلاح بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال

13 كانون أول / ديسمبر 2021 02:17

وزارة الأسرى تهنئ الشيخ صلاح بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال
وزارة الأسرى تهنئ الشيخ صلاح بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال

غزة- الرأي

هنأت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، رئيس الحركة الإسلامية في أراضي الـ 48 الشيخ رائد صلاح بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال تعسفي استمر لقرابة (28) شهراً، وعدت حريته  بمثابة انتصار لإرادة المرابطين والمدافعين عن القدس والمسجد الأقصى.


وذكرت وزارة الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال قد أفرجت اليوم عن الشيخ رائد صلاح "64" عاما، بعد قضائه" "479 يوماً في العزل الانفرادي في سجن عسقلان.


وأوضحت الوزارة أن الشيخ رائد بالرغم من كبر سنه ووضعه الصحي الصعب الا ان سلطات الاحتلال قد فرضت عليه العزل الانفرادي مبينة أن اعتقاله في كل مرة يتم بشكل مخطط له سابقا، والهدف من ذلك هو تغييبه عن الشعب والقدس، والمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الشيخ رائد ومن داخل عزله يمتاز بحضوره في كل الميادين والعزل الانفرادي لم ينل منه ومن حضوره.


وأضافت الوزارة أن صلاح ومنذ دخوله سجن عسقلان خضع للعزل الانفرادي، علما أنه قد تم رفض طلبه بنقله إلى سجن في الشمال القريب على مكان سكنه، كي تستطيع والدته المريضة والمسنة زيارته.
يذكر أن الشيخ رائد صلاح قد تعرض للاعتقال عدة مرة خلال الأعوام السابقة كان آخرها بتاريخ 10/2/2019بدعوى التحريض على الإرهاب، والعمل على دعم المؤسسات الإسلامية والمقاومة ضد الاحتلال.

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