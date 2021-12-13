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بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

"الشباب والثقافة" تكرَّم الفائزين بمسابقة المركز الثقافي المثالي

13 كانون أول / ديسمبر 2021 02:21

غزة- الرأي

كرَّمت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الاثنين المؤسسات والمراكز الثقافية الفائزة بالنسخة السابعة من مسابقة المركز الثقافي المثالي للعام 2021، والتي نفذتها بالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.


وحضر الحفل رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام وزارة الخارجية المهندس محمود المدهون، وممثل مؤسسة أحباء غزة ماليزيا الدكتور إبراهيم الزعيم، ورئيس لجنة تحكيم المسابقة الأستاذ يسري درويش وأعضاء اللجنة، والمدراء العامون في الهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات والمراكز الثقافية، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والمثقفين.


وفي كلمة له، أكد محيسن أن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير الواقع الثقافي الفلسطيني في قطاع غزة، وتعزيز دور المؤسسات والمراكز الثقافية لتطوير قدراتها وطاقاتها الإبداعية للتعبير عن الهوية الثقافية الفلسطينية العريقة التي تعكس النضال الفلسطيني، والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية.
وقال: "نحتفي اليوم في هذا العرس الثقافي الوطني بتكريم المراكز الثقافية تقديرًا لجهودها المميزة التي بذلتها على مدار العام خدمة للثقافة الفلسطينية"، لافتًا إلى أن المراكز الثقافية تُعد حاضنة للعمل الثقافي بمختلف أشكاله.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه المسابقة إلى تعزيز التنافس الشريف بين المراكز الثقافية، وتجويد العمل الثقافي، بما يساهم في تقديم الخدمات الثقافية النوعية للمجتمع الفلسطيني"، مؤكدًا أن الهيئة ستعلن عن انطلاق النسخة الثامنة من المسابقة مطلع العام القادم.


وأشار محيسن إلى أن الثقافة الفلسطينية تتعرض لاستهداف مباشر ومتعمد من الاحتلال بهدف إخفاء الرواية الفلسطينية وتسويق روايته المزعومة حول تاريخ أرض فلسطين، مطالبًا المراكز الثقافية بضرورة العمل على تعزيز ثقافة الحوار ونبذ الانقسام في المجتمع الفلسطيني، وتفعيل الأدوات الثقافية لمواجهة المخاطر والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها التطبيع مع الاحتلال.


من جانبه قال درويش: "هذه المسابقة تؤكد أن فلسطين حاضرة ثقافيًا وفينًا، وهي ترسم صورة حضارية حقيقية لفلسطين المبدعة، فلسطين الثائرة والمناضلة التي تقدم تضحيات عظيمة من أجل تحدي زيف الاحتلال، لفرض الرواية الفلسطينية الحقيقية المسلحة بالأدب والموسيقى والدبكة الشعبية والتراث الفلسطيني والمسرح والسينما وبكل الأشكال الفنية والثقافية"، مشددًا على ضرورة مواجهة الاحتلال ثقافيًا، هذا الاحتلال الذي يسعى إلى سرقة التراث الفلسطيني وتهويده وتزييفه".


وأضاف: "هذه المسابقة مهمة جدًا للمراكز الثقافية حيث تساهم في تعزيز المشهد الثقافي، وإبراز دور المؤسسات والمراكز الثقافية المنتشرة على امتداد قطاع غزة كفاعل رئيس ومؤثر في هذا المشهد".


وأوضح درويش المعايير التي اتبعتها اللجنة خلال تقييم ملفات المؤسسات المتقدمة للتنافس في المسابقة أبرزها اكتمال بناء المؤسسة ووضوح الرؤية والأهداف والنظام المالي والإداري، ومدى الانتظام في عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية، بالإضافة إلى طبيعة الأنشطة والفعاليات التي نفذتها المؤسسات والتي تعالج من خلالها قضايا وطنية واجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية ومدى ارتباطها بقضايا وهموم الشعب الفلسطيني، وحجم تلك الأنشطة وجودتها ونوعيتها ومدى ارتباطها بتخصص المؤسسة.


وفي اختتام الحفل تم الإعلان عن المؤسسات الثقافية الفائزة في المسابقة وجاءت على النحو التالي: المركز الأول مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون وجائزة قيمتها 700 دولار، وفي المركز الثاني مؤسسة العلم والثقافة وجائزة قيمتها 400 دولار، وفي المركز الثالث مؤسسة المداد للثقافة والعلوم وجائزة قيمتها 300 دولار، ومنحت لجنة التحكيم جائزة خاصة لمركز زاوية رؤية الثقافي وهو مركز فلسطيني يعمل في مخيم نهر البارد في لبنان تقديرًا لجهوده في خدمة العمل الثقافي في المخيم.


وتخلل الحفل تكريم كافة المؤسسات والمراكز الثقافية المشاركة في المسابقة، ولجنة التحكيم، بالإضافة إلى فقرات فنية وطنية وفلكلور شعبي قدمتها فرقة مؤسسة دوحة الإبداع، وفرقة أصايل وطن للفنون.

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