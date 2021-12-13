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المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمَيْن 10 أيام لتسليم نفسيهما

13 كانون أول / ديسمبر 2021 05:15

المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمَيْن 10 أيام لتسليم نفسيهما
المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمَيْن 10 أيام لتسليم نفسيهما

غزة- الرأي:

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة في قرارين منفصلين المتهم موسى محمد عواد العر، هوية رقم (934842972) سكان دير البلح وسط القطاع، والمتهم حامد حمدان محمد أبو الكاس، هوية رقم (403012974)، سكان مدينة غزة، عشرة أيام من تاريخ يوم الأحد الموافق 12/12/2021م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وشدّدت المحكمة على أنّه في حال عدم تسليم المتهمَيْن نفسيهما للعدالة يعتبران "فارّين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابيًا".

ودعت كل من يعلم بمحل وجودهما أن يخبر عنهما، وإلّا سيتمّ اعتباره "متسترًا على مجرمين فارّين من وجه العدالة".

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