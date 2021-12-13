الداخلية تؤمّن مسيرات ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية بغزة

غزة- الرأي:

أمّنت الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة في وزارة الداخلية والأمن الوطني مسيرات جماهيرية في ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 54، ظهر اليوم الإثنين، في محافظة غزة.

وانتشرت عناصر الأجهزة الأمنية منذ ساعات ظهر اليوم في الشوارع والمفترقات الرئيسية شمال وغرب غزة؛ لتأمين وصول المواطنين إلى أماكن المسيرات، وتسهيل تحركهم ومنعاً للازدحام.

وشارك في عملية تأمين المهرجان عدد من الأجهزة الأمنية والخدماتية، حيث تعمل أجهزة الوزارة على تأمين المهرجانات والفعاليات الكبرى لمختلف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بوجه عام في قطاع غزة.