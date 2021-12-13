وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابا من الأغوار الشمالية المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية كورونا عالميا: 5 ملايين و325 ألف وفاة و270 مليونا و533 ألف إصابة وكالة الرأي الفلسطينية مصر تعلن عن بدء المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة وكالة الرأي الفلسطينية مشعل: تزداد قناعتنا بقرب هزيمة إسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تؤمّن مسيرات ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمَيْن 10 أيام لتسليم نفسيهما وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين اعتقال الاحتلال القيادي حسن يوسف وكالة الرأي الفلسطينية حماس تهنئ الشيخ رائد صلاح بالإفراج عنه وكالة الرأي الفلسطينية البرغوثي: لن نسمح بالتشكيك بعملية النطف المحررة
أخبار » الأخبار الحكومية

بحضور 13 ممثل عن الاتحادات الصناعية التخصصية

الاقتصاد تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني المحلي

13 كانون أول / ديسمبر 2021 09:04

267140947_2137885783026202_3149691305054891205_n
267140947_2137885783026202_3149691305054891205_n

غزة- الرأي:

ناقشت لجنة دعم المنتج الوطني المحلي التي ترأسها وزارة الاقتصاد الوطني خطة دعم المنتج الوطني بحضور ممثلين عن 13  ممثل عن الاتحادات الصناعية التخصصية.

وأكد رئيس لجنة دعم المنتج الوطني ومدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد د. رائد الجزار  أن عام 2022 سيكون مختلفا على صعيد دعم المنتجات المحلية وتوفير الحماية لعدد منها بما يجعل من الصناعات الوطنية محط اهتمام كبير لدى المواطن.

وشرح مدير عام السياسات والتخطيط في الوزارة د. أسامة نوفل الإطار العام لدعم المنتج الوطني المحلي الذي تم وضعه من قبل اللجنة وتوفير البيىة القانونية الداعمة للمنتج، موضحا أن كل القطاعات ستشارك في اتخاذ القرار وستكون اللجنة دائمة الانعقاد.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، ضرورة التعاون المشترك والمستمر لحماية المنتجات المحلية وتوفير الدعم للصناعات وتعويض المتضررين وحماية منتجات القطاع وأهمية وقوف الوزارة مع أصحاب المصانع.

من جهته قال مدير عام التجارة رامي ابوالريش، أن تفعيل نظام الكوتة للمنتجات التي سيتم حمايتها سيعطيها قوة في السوق وقوة في التصدير وسيزيد من أعداد الأيدي العاملة.

وأوضح مدير اتحاد الصناعات الفلسطينية وعضو لجنة دعم المنتج الوطني أ.خضر شنيورة، أن العام القادم سحيمل في طياته حماية المنتجات الوطنية وستقوم اللجنة بلقاء وزيارة كل القطاعات بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والغرف التجارية.

واستعرض كل اتحاد رؤيته للمنتجات التي تحتاج لحماية، كونها ستساهم في دعم الاقتصاد والنهوض به في ظل الحصار.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على رفع ورقة من كل اتحاد تخصصي لعدد ٣ منتجات موثقة بالارقام والدراسات حول هذه المنتجات ليتم تدارسها من قبل اللجنة.

266335701_2137885733026207_1747513475105915765_n 265691428_2137885729692874_3721548429289805907_n 267140947_2137885783026202_3149691305054891205_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟