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لحل عقبات تواجههم

الاقتصاد تلتقي مستثمرين بالمدينة الصناعية

13 كانون أول / ديسمبر 2021 09:06

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غزة- الرأي:

التقت وزارة الاقتصاد الوطني بعدد من المستثمرين داخل مدينة غزة الصناعية للاستماع للعقبات التي تواجههم وسبل حلها.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي ومدير عام هيئة المدن الصناعية م. علام غباين ومدير عام الصناعة د. رائد الجزار ومدير عام الشئون القانونية يعقوب الغندور ورئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك وعدد من المستثمرين داخل المدينة.

وقال م. عبدالفتاح الزريعي إن الاحتلال تعمد استهداف المدينة الصناعية وتدمير المصانع ليوقع فيها أكبر قدر من الخسائر وليجعلها غير آمنه.

وأوضح الزريعي، أن هناك أهتمام كبير للمنطقة الصناعية توليه الحكومةوالوزارة للمنطقة الصناعية وللمصانع التي تشغل الاف الأيدي العاملة.

واستمع الزريعي لمطالب المستثمرين وأبرز التحديات التي تواجههم في عمل منشآتهم، وكيفية الوصول لحلول تنصف الجميع.

وعرض المستثمرين داخل المدينة الصناعية المشاكل التي تواجههم داخل المدينة والصعوبات التي تعيق عملهم لاسيما بعد تضررهم جراء العدوان الاسرائيلي

من جهته طالب رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، بتسهيل كل الصعاب أمام المنشآت والتعاون المشترك لتذليل كل ما يعاني منه المستثمرين.

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