توريس يصعق إنتر ميلان فى دوري أبطال أوروبا

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

اشتهر النجم الإسبانى فرناندو توريس لاعب ليفربول السابق، بأهدافه الصاروخية، وبراعته فى مراوغة حراس المرمى، ومن بين أهدافه المذهلة، كانت قذيفته فى مرمى انتر ميلان بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008، عندما كان يلعب بصفوف ليفربول الإنجليزى، الأهم والأجمل فى مسيرته، والتى خلدت فى ذاكرة الساحرة المستديرة.

سجل النجم فرناندو توريس هدفه الصاروخى ليطيح بإنتر ميلان من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا فى موسم 2007-2008، ليتأهل ليفربول للدور ربع النهائى من البطولة على حساب الفريق الإيطالى.