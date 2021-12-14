وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إخفاء مؤشر الفأرة في ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت وكالة الرأي الفلسطينية علامات نقص المغنيسيوم في الجسم. وكالة الرأي الفلسطينية لتقوية جهاز المناعة في الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية 5 نصائح صحية لتقليل دهون البطن.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية ماذا قدم ليفربول وإنتر ميلان في أبطال أوروبا قبل المواجهة المرتقبة؟ وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يواجه بوكا جونيورز على لقب كأس مارادونا في السعودية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية توريس يصعق إنتر ميلان فى دوري أبطال أوروبا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

14 كانون أول / ديسمبر 2021 08:40

الضفة المحتلة - الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد كبير من المواطنين.

 

وعرف من المعتقلين كلاً من:

1. الجريح نضال عطا- دير أبو مشعل غرب رام الله

2. علي العبوشي- طولكرم

3. نوار مزهر التميمي- دير نظام غرب رام الله

4. عرابي جواريش- بيت لحم

5. فادي خطاب- كفر اللبد قرب طولكرم

6. موسى عبد ربه- الولجة غرب بيت لحم

7. جهاد موسى شلالدة- سعير شرق الخليل

8. محمد يوسف وراسنة- الشيوخ شرق الخليل

9. قسام حلايقة- الشيوخ

10. الشيخ عمر عساف- فرعون قرب طولكرم

11. هيثم يعقوب عمر- طولكرم

12. محمد صيام- القدس

13. قصي عبد عليان- القدس

14. محمد الكوازبة- سعير

15. محمد تيسير زهران- دير أبو مشعل

16. مهدي البرغوثي- دير أبر مشعل

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟