حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد كبير من المواطنين.
وعرف من المعتقلين كلاً من:
1. الجريح نضال عطا- دير أبو مشعل غرب رام الله
2. علي العبوشي- طولكرم
3. نوار مزهر التميمي- دير نظام غرب رام الله
4. عرابي جواريش- بيت لحم
5. فادي خطاب- كفر اللبد قرب طولكرم
6. موسى عبد ربه- الولجة غرب بيت لحم
7. جهاد موسى شلالدة- سعير شرق الخليل
8. محمد يوسف وراسنة- الشيوخ شرق الخليل
9. قسام حلايقة- الشيوخ
10. الشيخ عمر عساف- فرعون قرب طولكرم
11. هيثم يعقوب عمر- طولكرم
12. محمد صيام- القدس
13. قصي عبد عليان- القدس
14. محمد الكوازبة- سعير
15. محمد تيسير زهران- دير أبو مشعل
16. مهدي البرغوثي- دير أبر مشعل