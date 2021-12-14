برشلونة يواجه بوكا جونيورز على لقب كأس مارادونا في السعودية

يواجه برشلونة الإسباني نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب "مرسول بارك" معقل نادي النصر، في العاصمة السعودية الرياض ، في مباراة النسخة الأولى على لقب كأس مارادونا، احتفاء بمرور عام على وفاة الأسطورة الأرجنتيني في 25 نوفمبر 2020، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويعتبر فريقي برشلونة وبوكا جونيورز من بين أبرز الفرق التي لعب لهما النجم الأرجنتيني الراحل، كما أنهما يمثلان مرحلة مهمة في مسيرته الكروية ولذلك تم اختيارهما لخوض مباراة كأس مارادونا.

ويترقب الملايين من عشاق الكرة حول العالم أن تخرج المباراة قوية، نظرا لأنها تجمع فريقين كبيرين ينتميان إلى مدارس كروية مختلفة، ما سينعكس إيجابا على المستوى الفني للمباراة، كما أن المواجهات بين الفرق الأوروبية واللاتينية عادة ما تحفل بالندية، حيث سيسعى بوكا جونيورز للفوز لتأكيد أفضليته على برشلونة، فيما سيسعى الأخير للفوز لإحراز الكأس التاريخية التي تقام مرة واحدة فقط.

وينتظر أن يحقق نادي برشلونة العديد من المكاسب الفنية من كأس الرياض أبرزها الظهور الأول للظهير الأيمن الوافد الجديد دانيال ألفيس الذي ينتظر أن يبدأ مشواره رسمياً مع الفريق في يناير المقبل عقب فتح باب الانتقالات الشتوية.

وشهدت قائمة برشلونة لموسم الرياض حضور 28 لاعباً من بينهم 11 لاعباً من فريق برشلونة للشباب، بينما غاب للإصابة أنسو فاتي، ممفيس ديباي، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو وبيدري.

وعلى المستوى المالي سوف يتقاضى برشلونة 3 ملايين يورو مقابل اللعب في كأس مارادونا في الرياض، مقسمين ما بين 2 مليون يورو للنادي ومليون يورو للاعبين وهو مبلغ من المنتظر أن يساهم في عملية تمديد عقد الثنائي الشاب رونالد أراوخو وجافى، خلال الفترة المقبلة.

وكشف نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي عن مواجهة بوكا جونيورز الأرجنتيني في العاصمة السعودية الرياض، وستقام المباراة على ملعب مرسول بارك وتبلغ سعته القصوى 25000 متفرج.

ويخوض بوكا جونيورز المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه بكأس الأرجنتين للمرة الرابعة في تاريخه، الخميس الماضي، وتأهله إلى كأس كوبا ليبرتادوريس العام المقبل، إلى جانب فوزه بمباراته الأخيرة في الدوري، التي خاضها بنتيجة 8ـ1، وهو أكبر انتصار له منذ عام 1974، والثاني له في الأعوام الأخيرة بعد فوزه الموسم الماضي 7ـ1 عندما كان يقوده الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، مدرب النصر الحالي.

تُوفي مارادونا في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2020 عن عمر ناهز 60 سنة، إثر أزمة قلبية، تعرض لها.

وكان مارادونا قد بدأ مسيرته الرياضية مع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني موسم 1981 – 1982م، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني الذي لعب معه موسمين حتى 1984م، ثم انتقل مرة أخرى إلى نابولي الإيطالي الذي بقي معه حتى عام 1991م، وانتقل بعد مدة قصيرة إلى نادي إشبيلية، ثم عاد مرة أخرى إلى ناديه الأول الذي بقي بين صفوفه حتى اعتزاله عام 1997م.

وبحسب الرياضية السعودية ، ستنظِّم الهيئة العامة للترفيه فعاليات مصاحبة لمباراة فريق برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث يسبق المباراة عرض فيلم وثائقي قصير، يحكي قصة أسطورة كرة القدم منذ طفولته، وبداية مشواره الكروي، إلى جانب أبرز محطاته الرياضية، والفرق التي لعب لها، والإنجازات التي حققها في صفوفها ومع المنتخب الأرجنتيني، ومدى تعلَّق الجماهير الرياضية في كل العالم بمهاراته الكروية.

وخلال فترة الاستراحة بين الشوطين سيتم رسم لوحة فنية عملاقة لمارادونا، مع تقديم وصلات غنائية، ستُنقل مباشرةً على شاشة ملعب مرسول بارك عبر كاميرا طائرة درون، سترصد تفاصيل رسم اللوحة، وتناغم الجماهير مع المقطوعات الغنائية.

وبعد نهاية المباراة، سيجرى حفل تتويج للفريق الفائز بكأس مارادونا، تصاحبه فعالية احتفالية.