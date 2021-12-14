ماذا قدم ليفربول وإنتر ميلان في أبطال أوروبا قبل المواجهة المرتقبة؟

أسفرت قرعة دور الـ16 بـ دوري أبطال أوروبا عن قوع فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام إنتر ميلان الإيطالي، وهي المباراة التي ستكون واحدة من المواجهات النارية في البطولة والتي سيتطلع كلا الفريقين في الفوز والعبور للدور المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبى قد قرر إلغاء قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التى أجريت بعد حدوث خطأ فنى فى عملية القرعة، واستجاب لطلب بعض الأندية، من بينها مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وفياريال، لإعادة قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا من جديد، ومن المنتظر أن تعقد فى الرابعة عصر اليوم.

وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "بعد حدوث مشكلة فنية فى برنامج مزود خدمة خارجي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة للعب مع بعضها البعض، حدث خطأ مادى فى قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".

وأعلن "يويفا" مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري الأبطال حيث تقام أيام 15 و16 و22 و23 فبراير (مباريات الذهاب) و8 و9 و15 و16 مارس 2022 (مباريات الإياب) وجميعها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة".

وقرر يويفا إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي في حالة انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.

أرقام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

عدد المباريات: 6

عدد الأهداف: 17

الأهداف من داخل منطقة الجزاء: 12

الأهداف من خارج منطقة الجزاء: 5

التسديدات على المرمى: 45

خلق فرص: 74

عدد التمريرات: 3522

دقة التمريرات: 86.57%

عدد العرضيات: 120

الكلين شيت: 2

أرقام انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

عدد المباريات: 6

عدد الأهداف: 8

الأهداف من داخل منطقة الجزاء: 8

الأهداف من خارج منطقة الجزاء: 0

التسديدات على المرمى: 35

خلق فرص: 88

عدد التمريرات: 2995

دقة التمريرات: 64.83%

عدد العرضيات: 143

الكلين شيت: 2

استقبل أهداف: 5