وكالة الرأي الفلسطينية في ذكرى انطلاقتها الـ34 .. حماس تؤكد على نهج المقاومة الشاملة بكل أساليبها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة وجمعية بنيان تعقد جلسة استماع وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 4 حوادث سير بدون إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة التمريض تطلق سلسلة من الدورات في معايير الجودة بالمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية اعرف كيف تخفى رسائل واتساب تلقائيًا لجميع المراسلات؟ وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات من ثغرة برمجية خطيرة في أنظمة ويندوز وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إخفاء مؤشر الفأرة في ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت وكالة الرأي الفلسطينية علامات نقص المغنيسيوم في الجسم. وكالة الرأي الفلسطينية لتقوية جهاز المناعة في الشتاء
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تحذيرات من ثغرة برمجية خطيرة في أنظمة ويندوز

14 كانون أول / ديسمبر 2021 08:58

11
11


حذّرت شركات مهتمة بالأمن السيبراني من وجود ثغرة برمجية قد تستغل لاختراق أنظمة ويندوز في الحواسب وفقا لما نقلته RT.
 
وتبعا لبعض مواقع الإنترنت، فإن خبراء من شركة Positive Security المختصة بالأمن السيبراني تمكنوا من اكتشاف ثغرة برمجية خطرة من نوع " drive-by" في أنظمة "ويندوز-10" و "ويندوز-11" يمكن استغلالها في اختراق تلك الأنظمة والوصول إلى بيانات الأجهزة العاملة فيها.
 
وأشار الخبراء في الشركة المذكورة إلى أنهم نبهوا مايكروسوفت بوجود تلك الثغرة، وبدورها قامت الأخيرة بإصدار تحديثات برمجية لأنظمة تشغيلها، لكن تلك التحديثات لم تعالج الثغرة بالشكل المطلوب تبعا لهم، كما أن مايكروسوفت لم تطلق أي تصريحات رسمية عن هذه الثغرة للمستخدمين، بل حاولت إصلاحها بهدوء.
 
كما نوه الخبراء بأن الثغرة المذكورة يمكن أن تساعد على اختراق أنظمة ويندوز في حال دخول المستخدم إلى مواقع غير آمنة عبر الإنترنت، لذا نصحوا المستخدمين بتصفح المواقع الآمنة والمعروفة عبر الإنترنت حاليا لحين إصدار مايكروسوفت تحديثات تعالج المشكلة كليا.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد أطلقت العديد من التحديثات الأمنية لأنظمة وينوز بعد أن أعلنت عن اكتشاف العديد من الثغرات الخطرة فيها مثل ثغرة PrintNightmare البرمجية في خدمات Windows Print Spooler، حتى أنها أطلقت تحديثات لأنظمة "ويندوز-7" التي كانت قد توقفت عن دعمها برمجيا.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟