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اعرف كيف تخفى رسائل واتساب تلقائيًا لجميع المراسلات؟

14 كانون أول / ديسمبر 2021 09:08

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أضاف تطبيق واتس آب في العام الماضى، خيار السماح لرسائلك بالاختفاء تلقائيًا، لكن الشركة وسعت الميزة بشكل كبير، بدلاً من إجبارك على تمكين اختفاء الرسائل يدويًا لكل دردشة فردية، ويتيح لك WhatsApp الآن افتراضيًا اختفاء الرسائل لجميع الدردشات الجديدة بين شخصين.
 
وتمنحك الشركة مرونة أكبر في التوقيت، بينما في السابق كان بإمكانك فقط ضبط الرسائل بحيث تختفي بعد 7 أيام، يوفر WhatsApp الآن خيار حذف الرسائل بعد 24 ساعة أو 90 يومًا أيضًا وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.
 
هذه خيارات مرحب بها، حيث إن لكل شخص فكرة مختلفة عن الكيفية التي يجب أن تكون بها الرسائل الدائمة، فبالنسبة إلى بعض الأشخاص، يكفي يوم واحد، مما يجعل المحادثات سريعة الزوال تقريبًا مثل المحادثات في الوقت الفعلي في المخطط الكبير للأشياء،  قد يرغب الآخرون في الاحتفاظ بسجل محادثاتهم لفترة أطول، بحيث يمكنهم الرجوع والرجوع إلى الرسائل عند الحاجة.
 
ولتفعيل الميزة الجديدة افتراضيًا أمر بسيط بدرجة كافية، اضغط على زر كل من Android وiOS ، يمكنك الانتقال إلى إعدادات WhatsApp ، والنقر على الحساب ثم الخصوصية ثم مؤقت الرسائل الافتراضي، ثم تحديد المدة التي تريد أن تستمر فيها الرسائل في المحادثات الجديدة.
 
ضع في اعتبارك أن هذا يؤثر فقط على الدردشات الفردية، لكن بالنسبة إلى الرسائل الجماعية، الأمر متروك لمنشئ المجموعة لتحديد مدة استمرار الرسائل، لا يزال من الممكن أيضًا لشخص ما التقاط لقطة شاشة أو التقاط صورة لرسائلك.
 
ضع في اعتبارك أن هذا يعمل فقط للمحادثات الجديدة؛ سيتعين عليك تمكينه بشكل فردي لمحادثاتك الحالية.
 
يمكنك القيام بذلك عن طريق فتح محادثة WhatsApp ثم الضغط فوق اسم جهة الاتصال، ثم النقر على "اختفاء الرسائل" (إذا طُلب منك ذلك، انقر على "متابعة") ثم حدد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا.
 
يقول واتساب أنه سيعرض أيضًا رسالة في محادثاتك لإعلام الطرف الآخر بأنك تخلفت الرسائل بشكل افتراضي، وفقًا للشركة "توضح أنه ليس شيئًا شخصيًا - إنه خيار اتخذته بشأن الطريقة التي تريد بها التواصل مع الجميع على WhatsApp للمضي قدمًا."
 
إذا كنت ترغب في تعطيل اختفاء الرسائل لمحادثة معينة، فيمكنك بشكل أساسي اتباع نفس الخطوات، باستثناء اختيار "إيقاف" بدلاً من المؤقت.
 
 

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