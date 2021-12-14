إدارة التمريض تطلق سلسلة من الدورات في معايير الجودة بالمستشفيات

غزة-الرأي

أطلقت دائرة الجودة والسياسات في الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة سلسلة من الدورات الجديدة في معايير الجودة، استهدفت مشرفي ورؤساء الأقسام التمريضية وذلك لرفع كفاءة أداء فئة التمريض العاملين في المستشفيات.

وقال مدير دائرة الجودة والسياسات د. معتصم صلاح أنهذه الدورات تأتي انسجاما مع خطة الادارة العامة للتمريض، والتي تسعى جاهدة من أجل تطوير جودة الخدمات التمريضية المقدمة للمريض في المستشفيات، مؤكدا ضرورة العمل وفق مؤشرات جودة الأداء ومدى الفائدة التي ستعود على المريض.

وبيّن د. صلاح بأن تلك الدورات تتناول مؤشرات الجودة وشرح السياسات التمريضية والمهارات الإدارية والقيادية، والتي بدأت في مستشفى الصداقة التركي وتستمر لتشمل باقي المستشفيات.