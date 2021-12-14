وكالة الرأي الفلسطينية في ذكرى انطلاقتها الـ34 .. حماس تؤكد على نهج المقاومة الشاملة بكل أساليبها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة وجمعية بنيان تعقد جلسة استماع وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 4 حوادث سير بدون إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة التمريض تطلق سلسلة من الدورات في معايير الجودة بالمستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية اعرف كيف تخفى رسائل واتساب تلقائيًا لجميع المراسلات؟ وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات من ثغرة برمجية خطيرة في أنظمة ويندوز وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إخفاء مؤشر الفأرة في ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت وكالة الرأي الفلسطينية علامات نقص المغنيسيوم في الجسم. وكالة الرأي الفلسطينية لتقوية جهاز المناعة في الشتاء
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية عبسان الكبيرة وجمعية بنيان تعقد جلسة استماع

14 كانون أول / ديسمبر 2021 09:17

11
11

غزة-الرأي

عقدت بلدية عبسان الكبيرة بالتعاون مع جمعية بنيان للتنمية المجتمعية صباح اليوم جلسة استماع حول الإنجاز في الخطة الاستراتيجية للعام 2018-2021م.
حيث حضر اللقاء رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام ولجنة المساءلة المجتمعية وعدد من نشطاء المجتمع المحلي وممثلين عن المؤسسات المحلية واعضاء لجنة المساءلة المجتمعية .
ورحب رئيس البلدية بالحضور مؤكداً على دور البلدية في العمل على مدار سنوات لتحقيق الخطة الاستراتيجية في ظل الأوضاع الصعبة والمتغيرات الدولية في المنطقة.
وشارك الحضور بطرح آرائهم حول عمل البلدية بالخطة الاستراتيجية من خلال المدخلات التي تمحورت حول آليات عمل الخطة الاستراتيجية وذلك بعد اطلاعهم على تفاصيل الخطة بالكامل.
يذكر البلدية تسعى لأشارك المجتمع المحلي في متابعة الخطة الاستراتيجية تمهدا لتحديث الخطة للأعوام القادمة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات قسم السكرتارية بكلية الأقصى ينظمن افطاراً جماعياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟