بلدية عبسان الكبيرة وجمعية بنيان تعقد جلسة استماع

غزة-الرأي

عقدت بلدية عبسان الكبيرة بالتعاون مع جمعية بنيان للتنمية المجتمعية صباح اليوم جلسة استماع حول الإنجاز في الخطة الاستراتيجية للعام 2018-2021م.

حيث حضر اللقاء رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة وعدد من المدراء ورؤساء الأقسام ولجنة المساءلة المجتمعية وعدد من نشطاء المجتمع المحلي وممثلين عن المؤسسات المحلية واعضاء لجنة المساءلة المجتمعية .

ورحب رئيس البلدية بالحضور مؤكداً على دور البلدية في العمل على مدار سنوات لتحقيق الخطة الاستراتيجية في ظل الأوضاع الصعبة والمتغيرات الدولية في المنطقة.

وشارك الحضور بطرح آرائهم حول عمل البلدية بالخطة الاستراتيجية من خلال المدخلات التي تمحورت حول آليات عمل الخطة الاستراتيجية وذلك بعد اطلاعهم على تفاصيل الخطة بالكامل.

يذكر البلدية تسعى لأشارك المجتمع المحلي في متابعة الخطة الاستراتيجية تمهدا لتحديث الخطة للأعوام القادمة.

