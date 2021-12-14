ابو الريش: تعزيز خدمات مستشفى ابو يوسف النجار على راس اولوياتنا

غزة-الرأي

تفقد امس وكيل وزارة الصحة د.يوسف ابو الريش الى جانب مدراء الادارات المختصة بوزارته مستشفى ابو يوسف النجار بمحافظة رفح

حيث تابع والطاقم المرافق سير العمل في المستشفى وناقش مع ادارتها وطواقمها سبل تعزيز خدماتها الصحية ، مستمعا الى شرح عن عمل الاقسام واحتياجاتها التطويرية .

و اشاد د.ابو الريش بعمل الطواقم والدور المهم الذي تشكله المستشفى على خارطة الخدمات الصحية في القطاع مؤكدا في الوقت ذاته ان الوزارة تضع المستشفى على سلم اولوياتها لاسنادها وتعزيز عملها، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتوسعة قسم الطوارئ، وتعزيز الاقسام بالكوادر بما يتناسب مع حجم العمل، ويمكن المستشفى من تقديم خدماتها بالشكل المأمول، ويعزز ثقة ورضى الجمهور الذي يشكل الحاضنة الاولى لعمل المستشفى واسناد خدماتها.

وشملت الجولة قسم الطوارئ وأقسام المبيت ، والالتقاء بالكوادر الطبية وتوجيه رسائل الشكر لهم على مثابرتهم وجهدهم في رعاية وخدمة المرضى والعمل بروح الفريق انسجاما مع اخلاقيات العمل .

وضم الطاقم المرافق خلال الزيارة مدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح وطاقم ادارته ومدير عام التمريض د. خليل شقفه وطاقم ادارته ومدير عام الرقابة د.ايمن الحلبي وطاقم ادارته ومدير وحدة العلاقات العامة والاعلام د.اشرف القدرة .