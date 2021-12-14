"مكتب المراقب العام" يعقد ورشة تدريبية حول "المساءلة وحقوق الإنسان"

غزة-الرأي

عقدت وحدة حقوق الإنسان بمكتب المراقب العام بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة تدريبية بعنوان "المساءلة وحقوق الإنسان".

وحضر الورشة التي تستمر لمدة يومين متتاليين، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمكتب المقدم بشير جابر، و 20 ضابطاً من العاملين بمكتب المراقب العام، وبمشاركة أ. جميل سرحان رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة وعدد من أعضاء الهيئة.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور القانونية والحقوقية والرقابية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأدوات المحاسبة والمسألة ومدي تطبيقها داخل وزارة الداخلية والأمن الوطني، ومستوي الإشراف والصلاحيات الممنوحة للمكتب في متابعة أداء العاملين في أجهزة وإدارات وزارة الداخلية، ومحاسبة المخالفين منهم حسب القانون، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

كما تضمنت الورشة نقاشات عملية بين ضباط المكتب وأعضاء الهيئة بهدف إرساء قواعد مشتركة تخدم الموقوفين والنزلاء والمواطنين بشكل عام بما لا يمس من حقوق وكرامة الإنسان.

وفي كلمة له؛ أكد سرحان على دور مكتب المراقب العام المهم والفعال في المتابعات الميدانية، ومتابعة جميع الشكاوي التي يستقبلها المكتب من الهيئة، أو التي يستقبلها من المواطنين بشكل مباشر والتعامل معها بطريقة إيجابية، وبين سرحان خلال الورشة مدى العلاقة القوية بين مكتب العام والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وفي نهاية الورشة التدريبة قدم المقدم جابر شكره للهيئة المستقلة لدورها الهام في تطوير الكادر البشري من خلال عقد العديد من الورشات التدريبة، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بشكل دائم بين المكتب والهيئة بشكل خاص، وسائر المؤسسات الحقوقية بشكل عام.