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سلطة المياه تتابع انهيار الشاطئ وسط القطاع

14 كانون أول / ديسمبر 2021 10:38

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غزة-الرأي

رصدت طواقم وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة انجراف وانهيار جرف الشاطئ في منطقة الزهراء وسط قطاع غزة، في حين نفذت الطواقم عدة جولات ميدانية لمتابعة الانهيارات في المنطقة بشكل دقيق عن كثب واهتمام بالغ لحساسية الأمر، وعلى اثر ذلك تم اجراء عملية رصد ميداني لأعمال الصيانة والحماية للجرف وتوجيه الجهات الشريكة نحو أفضل الحلول المستدامة ضمن الامكانيات المتاحة.
وأفاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن من مهام السلطة المتابعة العاجلة مع الجهات الشريكة لملف حماية حرم الشاطئ ومياهه بشكل دوري ومستمر.
وتأتي هذه المتابعة ضمن تحقيق أهداف سلطة المياه وجودة البيئة في الحفاظ على حرم الشاطئ والبيئة البحرية.
 

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