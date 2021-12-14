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التنمية الاجتماعية تناقش خطة الوزارة الاستراتيجية للعام 2022

14 كانون أول / ديسمبر 2021 10:42

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غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية رشة عمل لمناقشة خطة الوزارة الاستراتيجية للعام 2022م.
وشهدت ورشة العمل حضور د. غازي حمد وكيل الوزارة ، وعدد من المدراء العامون والمدراء وأصحاب الصلة في إعداد خطة الوزارة الاستراتيجية.
بدوره، استعرض أ. رياض البيطار مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي محتويات الخطة الاستراتيجية وأهدافها، إلى جانب التطرق لطموحات الوزارة في الأعوام المقبلة، والرؤية المنتظرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر هذه الخطة.
من جانبه، تحدث أ. محمد حمادة مدير دائرة الخطط والإحصاءات عن البرامج والآليات الواجب الاعتماد عليها من قبل الإدارات والدوائر والوحدات العاملة في الوزارة من أجل تحقيق أهداف الخطة الموضوعة.
وفي الختام فتح باب التفاش والحوار وناقش مدراء الإدارات العامة والدوائر محتويات الخطة الاستراتيجية، بما يضمن تحسين جودة العمل وتطويره .
 

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