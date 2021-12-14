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الدعوة المجتمعية بالأوقاف تُنفذ برنامجاً دعوياً خاصاً بالنزيلات

14 كانون أول / ديسمبر 2021 10:48

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غزة-الرأي

نفد قسم الدعوة المجتمعية التابع لدائرة الدعوة والإرشاد إناث بوزارة الأوقاف برنامجاً دعوياً خاصاً بالنزيلات في مركز تأهيل وإصلاح أنصار ,مستهدفاً قرابة "35" نزيلة لمدة ثلاثة أشهر, بمشاركة عدد من الواعظات ذوات التخصص والكفاءة.
بدورها،  أوضحت ممثلة الدعوة المجتمعية أ. منال أبو سخيلة أن الهدف من تنفيذ البرنامج الدعوي هو تعزيز الوازع الديني والأخلاقي لدى النزيلات, واكسابهن مهارات جديدة لتعزيز السلوك الإيجابي.
وتابعت :" أن البرنامج تضمن سلسلة من الدروس والندوات الوعظية الخاصة في المجال العقدي والفقهي والسني , بالإضافة إلى عقد دورة في تفسير سورة الفاتحة , ودورات أخرى في مجال الفقه.
ويذكر أن الدعوة المجتمعية نفذت سلسلة من الدروس الدعوية للشرطيات في مختلف المراكز بمحافظة غزة.
 

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