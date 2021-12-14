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الإحصاء المركزي يقدم شكره لبلدية دير البلح خلال تنفيذ برنامج التعداد الزراعي

14 كانون أول / ديسمبر 2021 11:01

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غزة-الرأي

أعرب وفد من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن تقديره لجهود بلدية دير البلح خلال برنامج التعداد الزراعي (2021) الذي أطلق تحت شعار "معا وسويا لنبني الوطن".
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد لرئيس البلدية للتعبير عن شكرهم للبلدية في مساندتها للمشروع التعاون لتحقيق المصلحة العامة.
وتم خلال الزيارة الاطلاع على نتائج التعداد بما يحقق الهدف الأساسي للمشروع، كما تم تزويد البلدية بعدد من الكتيبات الصادرة عن جهاز الإحصاء للاستفادة منها بما يخدم العمل.
يذكر أنه تم خلال المشروع حصر للمنشآت والأراضي الزراعية لتطوير قطاع الزراعة والنهوض به لإيجاد خطط التنمية الاقتصادية والزراعية على أسس سليمة وإنشاء قاعدة بيانات للمنشآت والأراضي الزراعية وتطويرها.
 

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