بلدية البريج تعيد تأهيل مفترق اسليم بالمخيم

اعادت بلدية البريج تأهيل وصيانة مفترق اسليم في منطقة حي بلوك 3 بالبريج، والذي تضرر في العدون الأخير على قطاع غزة، حيث تم تمت صيانة خط المياه الرئيسي بقُطر 6 إنش، وصيانة شبكة الصرف الصحي، وتمت إعادة تبليط الشارع بمساحة 300 متر بلاط.
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14 كانون أول / ديسمبر 2021 11:03
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