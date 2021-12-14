بلدية البريج تعيد تأهيل مفترق اسليم بالمخيم

غزة-الرأي

اعادت بلدية البريج تأهيل وصيانة مفترق اسليم في منطقة حي بلوك 3 بالبريج، والذي تضرر في العدون الأخير على قطاع غزة، حيث تم تمت صيانة خط المياه الرئيسي بقُطر 6 إنش، وصيانة شبكة الصرف الصحي، وتمت إعادة تبليط الشارع بمساحة 300 متر بلاط.