الإدارة العامة لهندسة المركبات تقيم حملة الفحص الشتوي

غزة-الرأي

قامت الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات بتقييم حملة الفحص الشتوي للعام 2021-2022م وذلك خلال اجتماع مع مراكز الفحص الفني اليوم في مقر الوزارة.

بدوره، رحب أ. بهاء الاغا نائب مدير عام الإدارة بالحضور مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم بها مراكز الفحص الفني خلال حملة الفحص الفني.

وأكد الاغا على ضرورة إتباع الإجراءات القانونية في فحص المركبات المحولة إلى مراكز الفحص الفني والتأكد من سلامة سيرها على الطريق.

وناقش الحضور حملة الفحص الشتوي وكافة إجراءاتها في الميدان وأهم المعوقات والإشكاليات التي تواجههم في المركبات المحولة للمراكز، وأكد الجميع على أن الحملة جيدة وتعمل ضمن المتفق عليه في إجراءات السلامة للمركبة من أجل السير على الطريق، وكذلك التدقيق في فحص الزجاج لما له من ضرر كبير على حياة المواطنين والسائقين، والاستمرار في ضبط الحالة المرورية على مدار العام بالتعاون مع الجميع.

