الاقتصاد : زيارة 2814 منشأة تجارية و وترحيل75,800 متر مكعب من الرمال

غزة-الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وانشطتها وانجازاتها عن شهر نوفمبر الماضي. وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها الشهر الماضي لخدمة أبناء شعبها، وواصلت مراقبة المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية وعملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك ومن خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 302 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2814 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الاتلاف 459 محضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 247 عينة، وتم تحرير 376 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار التقرير الى أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بتحرير 397 محضر ضبط وتحفظ.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 22 يوم، وأيام الاغلاق 8 ايام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 12 يوم والاغلاق 18 يوم.

وبين التقرير أنه تم إيداع طلبات 110 علامة تجارية جديدة، وكانت التغيرات على العلامات التجارية 11 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتم نشر 127 علامة تجارية، ونشر التغييرات لـ 96 علامة تجارية، وتجديد عدد 65 علامة تجارية،

وبلغ عدد المراجعين للإدارة خلال الشهر 110 مراجع، الي جانب الرد على استفسارات المراجعين عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتم انشاء قروب خاص بمكاتب الملكية الفكرية والدائرة.

وقامت الإدارة بتسليم 22 شهادات للعلامات التجارية، وتم خلال الشهر التفتيش على 100 علامة تجارية، وتسجيل علامة تجارية ورسم صناعي ل 22 علامة.

وذكر التقرير أن كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 75,800 متر مكعب، لافتاً الي أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية تقوم بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر نوفمبر بإصدار 27 رخص تشغيل للمنشأت الصناعية ومنح تجديد رخصة لــ 32 مصنع، وتنظيم 109 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة تم خلالها تحرير 20 محضر ضبط ، واستقبال طلبات لترخيص مشاريع صغيرة عدد 13، واستقبلت الإدارة العامة للصناعة خلال الشهر 300 مراجع.

وقامت دائرة التنمية الصناعية بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها.

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 1463 معاملة، وتم تسجيل 20 شركة، و 601 سجل تجاري فردي، وبلغت الزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية 112 زيارة، وتم حضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 2 شركة، وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة بلغ 2195 مواطن.

ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت (110,713.4) جرام، وتم تنفيذ 22 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 190 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصانع ذهب.

وبين التقرير أنه تم إحالة 210 قضية للنيابة العامة، بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 107 قضية.

وذكر التقرير أن دائرة الشكاوي في الوزارة تلقت خلال شهر نوفمبر 430 اتصال لمواطنين قدموا شكاوى واستفسارات مختلفة خاصة بما يتعلق بارتفاع اسعار السلع وغيرها وتم التعامل معها فورا ، موضحا ان الدائرة تتلقي اتصالات و شكاوي المواطنين و المستهلكين على مدار الساعة على رقم الوزارة المجاني 1800112233

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

وعملت الإدارة على ابراز أنشطة وفعليات وانجازات الوزارة و اداراتها في وسائل الاعلام المختلفة و نشرت 41 مادة إعلامية ومصورة وانفوجرافيك لأنشطة الوزارة وكذلك نشرت القائمة الاسترشادية لأسعار السلع الأساسية.

وتابعت الرصد الإعلامي لشكاوى المواطنين والمستهلكين و الرد على استفساراتهم عبر منصاتنا الإعلامية.

وشاركت الإدارة في اللجنة الإعلامية الحكومية الدائمة برئاسة المكتب الإعلامي الحكومي ، كما وشاركت الدائرة الإعلامية بالإدارة في لجنة الجودة واعداد دليل الإجراءات .نشرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة خلال شهر نوفمبر 20 خبر صحفي والتنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة لنشر الاخبار وتقارير الوزارة، ونشر كافة الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قامت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لإفتتاح معرض الصناعات الفلسطينية للعام 2021، الي جانب التواصل المستمر والدائم مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالسجلات التجارية، وأيضا التنسيق بخصوص التحضير للانتخابات الداخلية.

قامت وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة بتطوير برنامج السجل التجاري وتطوير الخدمات الالكترونية الخاصة بالسجل التجاري.

