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الصحة تنفذ (1005) جولة تفتيشية لمراقبة الغذاء الصحي للمواطنين

14 كانون أول / ديسمبر 2021 11:49

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غزة-الرأي

 نفذ قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة (1005) زيارة لأماكن التفتيش الصحي، وذلك حسب تقرير وحدة نظم المعلومات الصحية الصادر عن شهر نوفمبر من العام الحالي 2021.

وبين التقرير أنه تم سحب (208) عينة غذائية من المصانع والمستوردين والأسواق لفحصها في مختبر الصحة العامة، الى جانب فحص عشرات العاملين في مجال الأغذية وتقديم العلاج المناسب للمصابين، وزيارة عشرات المقاصف المدرسية.

وأكد رئيس قسم مراقبة الاغذية بدائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة المهندس زكي مدوخ على تمام جهوزية ومتابعة فريقه على مدار الساعة لتتبع جميع الشكاوى والمخالفات التي تضر بسلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومشيرا الى معالجة (29) شكوى للمواطنين، إضافة الى عمل (164) جولة تفتيشية، وتحويل عدد من ملفات المخالفين للنيابة العامة. وأشار الى قيام الطاقم الصحي بجولات مستمرة لمراقبة الاغذية في جميع محافظات القطاع للمحافظة على صحة المواطنين.

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