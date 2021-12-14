الصحة تصدر (1430) تأمينا جديدا خلال نوفمبر

غزة-الرأي

أصدرت وحدة التأمين الصحي بوزارة الصحة (1430) تأمينا جديدا خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2021، جاء ذلك خلال تقريرها الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية.

وبين التقرير أن اجمالي عدد التأمينات الصحية الفعالة بلغ نحو (288) ألف تأمين، ومشيرا أن عدد المكاتب التي تقدم خدماتها للمواطنين بلغت (9) مكاتب موزعة على محافظات القطاع.

وأوضح التقرير الى استمرار تطوير عمل الوحدة وفروعها لتقديم الخدمات للمواطنين، واستمرار تطوير الحوسبة والتواصل مع المؤسسات المختلقة لتحديث بياناتهم وعمل زيارات ميدانية للمؤسسات والجمعيات الاهلية ومناقشة أهمية التامين الصحي لدى المجتمع المدني في قطاع غزة.

وأكد التقرير أن الوحدة تقوم بالمتابعة الميدانية للمستشفيات وفروع التأمين المنتشرة في كافة انحاء القطاع لمراقبة وضبط استخدام التأمين الصحي، وللوقوف على أهم التحديات التي تواجههم والعمل على تجاوزها، لافتا إلى ربط بيانات التأمين الصحي بنظام المستشفيات.