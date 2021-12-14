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خلال استقباله التشريعي للتهنئة بالمنصب

النائب العام يؤكد على المضي في مسيرة العدالة الجنائية

14 كانون أول / ديسمبر 2021 12:41

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غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشارد. محمد النحال، على التكاتف والإسناد لتحقيق العدل وتجسيده واقعاً عملياً لأبناء شعبنا، والارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية ضمن رؤية واضحة وسياسة مرسومة وأهداف ترسّخ قيم العدل، وأن لدى النيابة كوادر مؤهلة وأمينة تستحق التقدير من الجهات السيادية والريادية وكافة أطياف وفئات المجتمع الفلسطيني، وشدد على أن النيابة ستمضي بخطوات واثقة ومتواصلة في مسيرة العدالة؛ بغية ترسيخ قواعد الحكم الرشيد.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار النحال، لوفد أعضاء اللجنة القانونية من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي ضم رئيس اللجنة النائب أ. محمد فرج الغول، والنائب د. مروان أبوراس، والنائب د. يونس الأسطل، والنائب د. أحمد أبو حلبية، والنائب أ. مشير المصري، في مكتبه ، بحضور رئيس ديوانه المستشارمحمد مراد، شاكراً لرئيس وأعضاء اللجنة زيارتهم المقدرة.
بدورهم تقدم النواب بالتهنئة للنائب العام توليه المنصب الجديد، سائلين الله له التوفيق والسداد، وأن يكتب على يديه الخير والعدل للبلاد، مؤكدين على الدعم الكامل من المجلس التشريعي للسلطة القضائية.
 

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