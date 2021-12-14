بلدية دير البلح تتلف كمية من سمكة الأرنب السامة

غزة-الرأي

أهابت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة بأصحاب المحلات والباعة في الأسواق بضرورة مراعاة صلاحية المواد الغذائية للحفاظ على سلامة المواطنين، وبينت أنه خلال جولاتها الميدانية تم مصادرة وإتلاف كمية من سمكة الأرنب السامة المخلوطة مع سمك السردين حسب الأصول.

وأوضح قسم الصحة والبيئة بالبلدية أن جولات التفتيش على المحلات والأسواق مستمرة للحفاظ على الصحة العامة والتأكد من خلو الأسواق من البضاعة غير الصحية لحماية المستهلك من المخاطر الصحية، داعية المواطنين إلى الانتباه جيداً عن الشراء.

ومن الجدير بالذكر أن سمكة الأرنب سامة وقد تودي بحياة من يتناولها وذلك نتيجة لاحتوائها على عناصر سامة.

من ناحية أخرى قام فريق الصحة والبيئة بإتلاف كمية من المواد الغذائية التالفة ومصادرتها وإعداد محضر ضبط بالخصوص.

