بلدية وادي السلقا تقوم بنقل الأشجار على طريق صلاح الدين لمنع الحوادث

غزة-الرأي

قامت بلدية وادي السلقا بتنفيذ حملة لنقل أشجار النخيل الموجودة على طريق صلاح الدين ، ضمن جهودها لتحسين المظهر العام للمنطقة ,وإتاحة الرؤية للسائقين والمارين على الطريق،

وذكرت البلدية ان الحملة استهدفت أشجار النخيل الواقعة على المدخل الشمالي للمنطقة وفي منتصف الجزيرة على طريق صلاح الدين وذلك من أجل تسهيل عملية الرؤية الواضحة للسائقين وتسهيل دخولهم من المسار الشرقي الي المسار الغربي المتجه باتجاه خانيونس وتجنبا لوقوع أي حوادث مرورية وحرصا على سلامة المواطنين .

