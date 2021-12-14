بلدية وادي السلقا تستلم مشروع تعبيد الطرق الزراعية بالمنطقة

غزة-الرأي

قامت بلدية وادي السلقا اليوم باستلام بشكل مبدئي مشروع تأهيل الطرق الزراعية والذي تم العمل به في شارع المقبرة أبو عبيدة في المنطقة . وكان في الحضور لجنة التسليم والتي ضمت كل من وزارة الحكم المحلي ووزارة الاشغال ومهندسي الجهة الداعمة undp, ومهندسي شركة الرمال الذهبية المنفذة للمشروع.

وأوضح المهندس محمد الهمص مسئول دائرة المشاريع والتنظيم في البلدية ان المشروع قد تم تنفيذه في شارع مقبرة أبو عبيدة بطول 870 متر وبعرض 6 متر حيث تم تنفيذ أعمال تسوية وتجريف للتربة الطينية الموجودة والمخلفات في الطريق وذلك بفرد طبقة من ناتج الكسارة وفرد طبقة كركار.

وأكد الهمص ان البلدية تولي اهتماما كبيرآ في مشاريع تطوير الطرق الزراعية والرئيسية في المنطقة من اجل مساعدة المواطنين في التحرك في شتي الظروف الجوية وأثناء المنخفضات الجوية ,

