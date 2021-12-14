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طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

14 كانون أول / ديسمبر 2021 12:50

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غزة-الرأي

 كرم طلبة قسم علاقات العامة والإعلام في كلية مجتمع الأقصى الطاقم التدريسي بالقسم وفاء وتقديرا لهم بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني .

وتحدث الطلبة ان هذه المبادرة تأتي من باب الوفاء والتقدير للطاقم التدريسي في القسم خاصة ان التدريس هو أعظم رسالة في هذه الحياة، تساهم في صناعة الإنسان المثقف الواعي المنتمي لدينه ووطنه وشعبه .

وشكر الطلبة ا. رانيا أبو سعده رئيس القسم السابق على مجهوداتها في خدمة القسم وحرصها على مساعدة الطلبة وتوجيههم.

كما تم تهنئة  ا. ختام الكرنز على توليها منصب رئيس القسم متمنين لها التوفيق والعون على اداء الامانة وفي الختام هنأوا كافة اعضاء الطاقم التدريسي في القسم د بيوم المعلم وقدموا لهم هدية تقديرا لهم .

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طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

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