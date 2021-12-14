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مركز شرطة الزيتون يُنهي قضية "نصب" بقيمة 143 ألف شيكل

14 كانون أول / ديسمبر 2021 12:52

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غزة-الرأي

أنهى قسم العلاقات العامة في مركز شرطة الزيتون بمحافظة غزة قضية "نصب واحتيال" بين مواطنين بلغت قيمتها 143 ألف شيكل بعد خلافٍ دام لعدة أشهر بين طرفي القضية.

وأوضح المقدم سليم الزعبوط رئيس قسم العلاقات العامة بالمركز أن القسم استدعى كل من المواطن "أ.د" بصفته المشتكي والمواطن "م.ع" بصفته المشكو ضده بحضور محامِي الطرفين للاستماع إلى بيناتهما.

وأشار إلى أنه تم على مدار أربع جلسات متواصلة من طرح الحلول وتقريب وجهات النظر بين الطرفين وصولاً إلى اتفاق يٌفضي على إلى دفع المشكو ضده مبلغ 71 ألف شيكل نقداً، وتسليم شيك بقيمة 72 ألف شيكل للمشتكي.

ولفت إلى أنه تم التنازل عن الشكوى من قبل المشتكي, وإنهاء ملف القضية بشكلٍ نهائي بعد إتمام استلامه للمبلغ والشيك البنكي في المبلغ المتبقي .

من جانبه، أشاد مدير مركز شرطة الزيتون بدور قسم العلاقات العامة في المركز، والذي يقوم بمتابعة قضايا المواطنين بكل اهتمام، مؤكداً أن الشرطة في خدمة المواطنين علي مدار الساعة .

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