"التوجيه السياسي" يفتتح برنامجاً تعبوياً لنزلاء مؤسسة الربيع

غزة-الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة صباح اليوم برنامجاً تعبوياً لنزلاء مؤسسة الربيع.

وحضر الافتتاح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور غازي حمد، ومدير مؤسسة الربيع الأستاذ وائل عدوان وممثل التوجيه السياسي الرائد رامي حلس، ورئيس قسم النزلاء بغزة وممثل دار القرآن الشيخ ناجي الجعفراوي.

ويشمل البرنامج التعبوي على عدة موضوعات من بينها "التوعوية، والتثقيفية، والتربوية، والإرشادية، والفكرية والأمنية، والسياسية، والدينية، والشرعية".

ويأتي هذا البرنامج التعبوي ضمن الجهود التي تبذلها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي للارتقاء بفئة النزلاء ثقافيًا وفكريًا ونفسيًا.