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التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة تفقدية لجمعية الحق في الحياه

14 كانون أول / ديسمبر 2021 01:12

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غزة-الرأي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ممثلا في د. غازي حمد وكيل الوزارة , ومدير عام الرعاية الاجتماعية أ. محمد غنيم , ومدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة أ. غسان فلفل جمعية الحق في الحياه لذوي متلازمة داون والتوحد
من جانبه، أثنى حمد على الجهود التي تبذلها الجمعية في تقديم الرعاية والعناية والخدمة الشاملة لهذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة , مطالبا بمزيد من الدعم من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والجمعية.
بدوره اثنى الطاقم العامل على جهد الوزارة في خدمة متنسيب الجمعية وتقديم الخدمات اللازمة .
 

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