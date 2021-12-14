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ضمن مشروع ممول بـ 50 ألف دولار

الداخلية تفرج عن 49 غارمًا من نظارات شرطة محافظة غزة

14 كانون أول / ديسمبر 2021 02:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي:

أفرجت "لجنة صندوق فكاك الغارمين" بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الثلاثاء، عن 49 موقوفًا غارماً من نظارات مراكز الشرطة في محافظة غزة.

يأتي ذلك، ضمن مشروع فكاك غارمين ممول من فاعل خر بقيمة 50 ألف دولار؛ لسداد المبالغ المالية الموقوف على ذمتها الغارمون بموجب قرارات قضائية.

وشهد الإفراج كل من نائب مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة العميد جميل سمور، والعقيد جمال رجب عن شرطة محافظة غزة، والمقدم مؤمن خلف من مكتب وزير الداخلية.

وأوضح العميد سمور، في تصريح لموقع الداخلية، أن الإفراج عن 49 غارمًا من نظارات مراكز الشرطة في محافظة غزة، يأتي ضمن مشروع يتضمن الإفراج عن 140 موقوفاً من مختلف محافظات غزة بمبلغ إجمالي 50 ألف دولار.

وأوضح أنه سيتم الإفراج عن باقي الغارمين خلال الأيام القادمة.

وفي التفصيل، ذكر العميد سمور أن الغارمين موزعين كالآتي: 29 من محافظة شمال غزة، و14 غارمًا من المحافظة الوسطى، و23 من محافظة خانيونس، فيما سيتم الإفراج عن 19 غارمًا من محافظة رفح.

وأكد سمور أن وزارة الداخلية دأبت خلال السنوات الماضية على مشاريع الإفراج عن الغارمين بتبرع من فاعلي خير، وفي هذا الإطار تم تأسيس "صندوق فكاك الغارمين" بالوزارة عام 2017.

ولفت إلى أن ذلك يأتي للتخفيف على أبناء شعبنا الذي ضاق بهم الحال نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة.

وشكر رئيس لجنة صندوق فكاك الغارمين، فاعل الخير والمتبرعين الذين ساهموا بأموالهم في سداد ديون الغارمين والإفراج عنهم.

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