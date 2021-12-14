بلدية جباليا النزلة تعقد لقاء لتقييم خطتها الاستراتيجية 2018-2021

غزة- الرأي:

استعرضت بلدية جباليا النزلة، اليوم الثلاثاء، خطتها الاستراتيجية 2018-2021، في لقاء عقدته بعنوان "لقاء البيت المفتوح لتقييم مشاريع بلدية جباليا النزلة ضمن الخطة التنموية الاستراتيجية 2018-2021"، بالتعاون مع جمعية الحياة والأمل.

وحضر اللقاء لجان الأحياء وممثلي المجتمع المحلي، ومخاتير ووجهاء العائلات في مدينة جباليا، ومدراء وموظفي الأقسام في بلدية جباليا النزلة، فيما مثل البلدية كل من مدير البلدية م. يوسف خلة، ومدير دائرة المشاريع فيها م. إياد الهالول، وعضو المجلس البلدي م. راسم مسعود، ومنسق الخطة م. أحمد شحادة، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الشريكة، ولفيف من المواطنين.

وأفاد مدير بلدية جباليا النزلة م. يوسف خلة، بأن الخطة التنموية الاستراتيجية 2018-2021 للبلدية كانت مهمة جدًا؛ كونها عملت على تطوير مناطق نفوذها خلال 4 سنوات متتالية، وهي الخطة الثالثة، بعد تنفيذ الأولى عام 2010 والثانية عام 2014.

وقال م. خلة، "إن استعراض الخطة الاستراتيجية 2018-2021، يهدف إلى تقييمها والتعرف إلى نقاط القوة والضعف فيها، حتى يتم أخذها بعين الاعتبار في الخطة التنموية الاستراتيجية الجديدة 2022-2026، التي سيتم العمل بها مع بدء العام القادم".

وأكد م. خلة أهمية مشاركة المجتمع المحلي في الخطتين الاستراتيجيتين الحالية والقادمة، كونهما تخدمان فئات المجتمع كافة في مناطق نفوذ البلدية، من أجل التحسين من الواقع البيئي والمعيشي.

بدوره، استعرض مدير دائرة المشاريع في بلدية جباليا النزلة م. إياد الهالول، المشاريع التي نفذتها البلدية، ضمن خطتها الاستراتيجية التنموية 2018-2021.

وأشار م. الهالول إلى أن البلدية نفذت ما يقرب 27 مشروعًا مختلفًا شملت كل مناطق نفوذها، مضيفًا: "هناك بعض المشاريع سيتم تحويلها إلى خطة البلدية الاستراتيجية الجديدة 2022-2026".

من جهته، أوضح منسق الخطة الاستراتيجية التنموية 2018-2021، م. أحمد شحادة، المراحل التي مرت بها الخطة من بداءة التخطيط لها حتى الوصول إلى تنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها تمت وفق منهجية أعدت من قبل صندوق اقراض وتطوير البلديات.

وقال شحادة، "إن الخطة مرت في خمسة مراحل متمثلة بـ (التهيئة والإعداد وحشد أصحاب العلاقة وتشخيص الوضع القائم، وتحديد التوجيهات الاستراتيجية للمجتمع وتحضير وثيقة الإطار التنموي، وإعداد خطة التنفيذ ووصف مكونات المشاريع، مرورًا بإجراء التنفيذ وحشد الموارد وبناء الشراكات، وصولًا إلى المتابعة والتقييم وإعداد الخطة السنوية القادمة)".

وفي ختام اللقاء، فتحت البلدية باب النقاش للحاضرين، من أجل مناقشة الخطة الحالية، وتقديم التوصيات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية الجديدة 2022-2026، من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.