وكالة الرأي الفلسطينية العاروري: ترتيب البيت الفلسطيني هدف استراتيجي لدى حماس وكالة الرأي الفلسطينية حماس توجه رسالة للمعلمين في يوم المعلم الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية بدران: أبناء الضفة قادرون ومستعدون لمواجهة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تعقد لقاء لتقييم خطتها الاستراتيجية 2018-2021 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُنفذ أعمال صيانة وتركيب مناهل للصرف للصحي وكالة الرأي الفلسطينية هنية: حماس أعادت الاعتبار لقضية فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تفرج عن 49 غارمًا من نظارات شرطة محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفل دهساً من حافلة رياض أطفال برفح وكالة الرأي الفلسطينية تجريف 3 دونمات واقتلاع 120 شجرة وهدم بئر في الخليل
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل بغزة تبحث التعاون المشترك مع شركة أوريدو

14 كانون أول / ديسمبر 2021 08:58

266852825_2145934198904516_6370235671417356302_n
266852825_2145934198904516_6370235671417356302_n

غزة- الرأي:

التقى القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، أ. محمد طبيل، بالمدير التنفيذي لشركة أوريدو بغزة م. هيثم أبو شعبان وممثلين عن الشركة.

وحضر اللقاء أ.عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني، وأ. أيمن أبو كريم رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي، وأ. عبدالله شحيبر رئيس وحدة معلومات سوق العمل، وأ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام.

واستعرض أ. طبيل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في خدمة المجتمع المحلي، مؤكدا على دور الوزارة في خدمة العمال والخريجين وتنظيم سوق العمل.

وتخلل اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، فيما أبدى م. أبو شعبان تقديره للخدمات التي تقدمها وزارة العمل، مؤكداً على استعداد الشركة للتعاون المستقبلي ومساندة جهود الوزارة في كافة القطاعات.

واتفق الطرفان على تقديم التسهيلات اللازمة لتطوير عمل مراكز التدريب المهني في المجال التقني والتكنولوجي.

266852825_2145934198904516_6370235671417356302_n 266432484_2145934272237842_1083992969071809154_n 266302022_2145934248904511_9761577322227642_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم العلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟