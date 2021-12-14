وزارة العمل بغزة تبحث التعاون المشترك مع شركة أوريدو

غزة- الرأي:

التقى القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، أ. محمد طبيل، بالمدير التنفيذي لشركة أوريدو بغزة م. هيثم أبو شعبان وممثلين عن الشركة.

وحضر اللقاء أ.عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني، وأ. أيمن أبو كريم رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي، وأ. عبدالله شحيبر رئيس وحدة معلومات سوق العمل، وأ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام.

واستعرض أ. طبيل الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في خدمة المجتمع المحلي، مؤكدا على دور الوزارة في خدمة العمال والخريجين وتنظيم سوق العمل.

وتخلل اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، فيما أبدى م. أبو شعبان تقديره للخدمات التي تقدمها وزارة العمل، مؤكداً على استعداد الشركة للتعاون المستقبلي ومساندة جهود الوزارة في كافة القطاعات.

واتفق الطرفان على تقديم التسهيلات اللازمة لتطوير عمل مراكز التدريب المهني في المجال التقني والتكنولوجي.