7 حيل بسيطة لزيادة سرعة شحن هاتفك الذكى



يبذل مصنعو الهواتف الذكية باستمرار جهودهم عندما يتعلق الأمر بالشحن، وفى حين أن الشواحن السريعة وترقيات البرامج يمكن أن تعزز بشكل كبير سرعة الشحن، إلا أن هناك أيضًا بعض الأشياء الصغيرة التى يمكن للمستخدمين القيام بها لتحسين الوتيرة، وإذا كنت تريد معرفة كيفية تحسين سرعة شحن هاتفك المحمول، فيمكنك اتباع هذه النصائح.





- تجنب استخدام الهاتف الذكى أثناء الشحن

يجب ألا تستخدم هاتفك الذكي أثناء الشحن، قد يؤدي الرد على المكالمات الهاتفية أو ممارسة الألعاب أثناء شحن جهازك إلى إتلافه. يمكنه أيضًا إبطاء سرعة الشحن.

قم بإيقاف تشغيل الموقع والواي فاي والبلوتوث

تستهلك Wi-Fi و Bluetooth وغيرها من الخدمات المماثلة قدرًا ملحوظًا من البطارية، ويمكن أن يؤدي إيقاف تشغيلها إلى تحسين سرعة شحن الجهاز بشكل كبير.

استخدم الكابل الأصلي والشاحن

يوصى دائمًا بشحن هاتفك الذكي بالكابل والمحول الأصليين، فقد يؤدي استخدام شاحن من أي علامة تجارية أخرى إلى إتلاف بطارية جهازك ويمكن أن يعيق أيضًا سرعة الشحن.





قم بإيقاف تشغيل تطبيقات المعالجة فى الخلفية

تستخدم تطبيقات المعالجة فى الخلفية بطارية الجهاز حتى في حالة عدم استخدامها. عادةً ما يتم شحن الهاتف الذكي ببطء إذا استهلكت تطبيقات ليست قيد الاستخدام قدرًا معينًا من البطارية. يمكن أن يؤدي تشغيل تطبيقات معالجة الخلفية هذه إلى زيادة الشحن.





استخدم وضع الطيران

يمكن أن يؤدي استخدام وضع الطائرة على هاتفك الذكي إلى زيادة سرعة شحن جهازك بشكل كبير، يساعد هذا الوضع على فصل الجهاز عن الشبكة ، مما يقلل من استخدام البطارية.

تجنب الشحن السريع

تأتي بطارية أي هاتف ذكي بعدد معين من دورات الشحن، وتؤثر أجهزة الشحن السريعة الصغيرة على العمر الإجمالي للبطارية كما أنها تقلل من سرعة الشحن على المدى الطويل.

تجنب الشحن طوال الليل

اعتاد الكثير منا على شحن هواتفنا الذكية بين عشية وضحاها لأنها تبدو الطريقة الأكثر ملاءمة وهي أيضًا الوقت الأقل استخدامًا للجهاز، لا يؤدي الشحن الليلي إلى إتلاف الهاتف الذكي خلال شهر أو أسبوع ، ولكن في فترة طويلة من الوقت يمكن أن يتلف البطارية ويبطئ سرعة الشحن.